В СК раскрыли данные о жертвах ВСУ среди мирного населения Курской области СК России: при вторжении ВСУ в Курскую область погибли 640 мирных жителей

Жертвами вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область в 2024 году стали 640 мирных жителей, еще 561 человек получил ранения, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, среди погибших оказался один несовершеннолетний, среди пострадавших — 25 детей.

В результате жестоких действий украинских боевиков погибли 640 мирных жителей, из них один несовершеннолетний, ранения получили 561 человек, в том числе 25 детей. Всего же потерпевшими признано и допрошено 87 389 человек, — сказала она.

СК РФ задокументировал преступления украинских военных против жителей более чем 25 населенных пунктов Курской области. В их числе Курск, Суджа, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово, Заолешенка, Бондаревка, Рубанщина, Гуево, Дмитрюков, Ольговка, Колмыков, Лебедевка, Забужевка, Гирьи, Золотаревка, Любимовка, Спальное и другие населенные пункты.

Ранее Петренко сообщила, что СК России предъявил обвинения 35 иностранным наемникам, которые участвовали во вторжении в Курскую область в составе ВСУ. Среди обвиняемых — граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Великобритании и других стран.