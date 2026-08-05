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05 августа 2026 в 11:06

Стало известно о страшном преступлении ВСУ в Константиновке

ВС Росиии: ВСУ убивали гражданских, которые отказывались покидать Константиновку

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Солдаты ВСУ расстреливали мирных жителей Константиновки, которые отказывались покидать подвалы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр Южной группировки войск ВС РФ и местную жительницу Екатерину. На сегодняшний день женщина находится в безопасности.

Покинув руины, [жительница Константиновки] Екатерина узнала страшные вещи. В районе местной администрации якобы была расстреляна группа людей, которые отказывались покидать подвалы, — говорится в сообщении.

Ранее появились сведения, что оператор с позывным Орех спас группу мирных жителей Константиновки, когда уничтожил несколько вражеских дронов. Он ликвидировал гексакоптер R-18, перерубив винтами его оптоволоконный кабель.

Кроме того, беженец из Константиновки Данил Бабиков рассказал, что ВСУ при отступлении подорвали подвал с прятавшимися там мирными жителями. Трагедия случилась в центральной части города в районе проспекта Ломоносова.

Также стало известно, что украинская армия пыталась совершить диверсии в районе населенного пункта. Подразделения противника стремились вклиниться в эвакуационные группы.

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