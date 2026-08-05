Рецидивист на питбайке не захотел останавливаться и сбил полицейского Пытавшийся скрыться водитель питбайка сбил полицейского в Саратове

В Саратове госпитализирован инспектор ГИБДД, которого сбил водитель питбайка, попытавшийся скрыться от преследования у торгового центра на улице Усть-Курдюмской, сообщили в региональном ГУ МВД в МАКСе. Инцидент произошел вечером во вторник, 4 июля. Мотоциклист проигнорировал требование сотрудников об остановке и наехал на полицейского, после чего был задержан.

Полицейские приняли меры для его остановки. Правонарушитель, игнорируя законные требования стражей порядка, совершил наезд на сотрудника ДПС. Задержанным оказался ранее судимый 27-летний местный житель, — заявили в МВД.

Мужчина отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем на него составлен административный протокол, а транспортное средство помещено на спецстоянку. В главке отметили, что проверка продолжается, и не исключено возбуждение уголовного дела по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Госавтоинспекции Хабаровского края сообщили о ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса, в результате которого пострадали три человека, включая семилетнего ребенка. Предварительно, авария произошла с автобусом маршрута № 115, следовавшим из Комсомольска-на-Амуре в поселок Галичный Комсомольского района. После столкновения транспортное средство съехало с дороги в кювет.