Военэксперт ответил, когда ВСУ больше не смогут атаковать РФ с помощью БПЛА Военэксперт Кнутов предрек окончание атак БПЛА на Россию через пару недель

Атаки украинских беспилотников на Россию могут завершиться уже через пару недель, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это будет результатом ракетных ударов российской армии по местам хранения комплектующих для дронов ВСУ.

ВС России выводят из строя места хранения комплектующих для беспилотников, тем самым ограничивая количество, которое Украина может применить против нас. Какое-то время у них еще будет оставаться запас непосредственно в местах запуска и в частях беспилотных систем, они будут их применять. Но через какой-то период скажутся серьезные проблемы с нехваткой дронов средней и большой дальности. Это та задача, которую мы сейчас успешно решаем. Результаты наших массированных ракетных ударов мы увидим в течение ближайших двух-трех недель, — поделился Кнутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система противовоздушной обороны города усиливается благодаря совместным усилиям столичных властей и Министерства обороны РФ. По его словам, в рамках этих мер создаются боевые позиции ПВО, разворачивается военная техника и налаживается производство перехватчиков дронов.