Баку отверг сообщения об использовании территории Азербайджана против Ирана

Баку отверг утверждения CNN о якобы использовании азербайджанской территории для военных или разведывательных действий против Ирана и требует опровержения этой информации, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Дипломат подчеркнул, что подобные обвинения безосновательны и являются попыткой дезинформации, передает ТАСС.

Азербайджанская сторона неоднократно опровергала подобные утверждения. Наша позиция была заранее официально доведена до редакции CNN в ответ на соответствующий запрос. Подобные безосновательные и неподтвержденные утверждения являются очередной попыткой дезинформации. Мы ожидаем, что CNN опровергнет эту статью, распространяющую безосновательные утверждения, — подчеркнул Гаджизаде.

В начале июня телеканал CNN распространил информацию о том, что Израиль в период конфликта с Ираном якобы разместил на азербайджанской территории элитные военные и разведывательные формирования втайне от официальных структур. Однако в Азербайджане отметили, что эта информация не соответствует действительности, и Баку выступает за мир в регионе.

Ранее глава иранского управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари сообщил о падении вражеской ракеты в незаселенном районе на северо-западе Ирана.