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05 августа 2026 в 15:03

Стефанишина вновь стала фигурантом антикоррупционного дела

Экс-послу Украины в США Стефанишиной предъявили новое обвинение

Ольга Стефанишина Ольга Стефанишина Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили новое обвинение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной, сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК). При этом детали нового обвинения не раскрываются.

Бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной предъявлено новое обвинение. Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Украины расследуют деятельность посла страны в США Ольги Стефанишиной по делу о покупке недвижимости по цене значительно ниже рыночной. Расследование связано с приобретением Стефанишиной квартиры в Киеве. При этом уточняется, что дипломат отвергает обвинения.

Между тем сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский освободил Стефанишину от должности посла Украины в США. Соответствующий указ подписан главой государства и опубликован на официальном сайте президента Украины.

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