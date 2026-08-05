Стефанишина вновь стала фигурантом антикоррупционного дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили новое обвинение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной, сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК). При этом детали нового обвинения не раскрываются.

Бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной предъявлено новое обвинение. Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Украины расследуют деятельность посла страны в США Ольги Стефанишиной по делу о покупке недвижимости по цене значительно ниже рыночной. Расследование связано с приобретением Стефанишиной квартиры в Киеве. При этом уточняется, что дипломат отвергает обвинения.

Между тем сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский освободил Стефанишину от должности посла Украины в США. Соответствующий указ подписан главой государства и опубликован на официальном сайте президента Украины.