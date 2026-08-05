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05 августа 2026 в 15:44

В ГИТИС заявили о переносе даты выборов и.о. ректора

ГИТИС перенес выборы исполняющего обязанности ректора на ноябрь

Здание учебно-театрального комплекса ГИТИС в Москве Здание учебно-театрального комплекса ГИТИС в Москве Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Российский институт театрального искусства перенес дату выборов исполняющего обязанности ректора, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза. Уточняется, что главу ГИТИС выберут после 1 ноября. Изначально мероприятие должно было состояться 15 сентября.

Выборы исполняющего обязанности ректора перенесены и пройдут после 1 ноября, — отметила собеседница агентства.

Ранее бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил, что ему ничего не известно о каких-либо проверках со стороны правоохранительных органов в отношении него. По данным источников, речь идет о нескольких эпизодах, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление зарплаты.

До этого стало известно, что Заславский подал заявление об уходе с поста ректора ГИТИСа по собственному желанию. Министр культуры России Ольга Любимова удовлетворила эту просьбу, официально подписав документ о его освобождении от должности. И.о. ректора назначили главного бухгалтера вуза Ольгу Ермакову.

Общество
Москва
ГИТИС
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