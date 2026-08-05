Циклоны, интенсивные ливни и тепло до +22: погода в Москве в выходные

Циклоны, интенсивные ливни и тепло до +22: погода в Москве в выходные

В выходные дни в Москве воздух прогреется только до +22 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 8 и 9 августа?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в субботу погоду в российской столице будет определять холодный атмосферный фронт.

«В субботу прорвется холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. На землю обрушится настоящий водопад, и воздух наполнится свежестью и озоном. Интенсивность ливней составит 15–20 литров воды на квадратный метр, или 1/5 месячной нормы, в Подмосковье местами прогнозируется до 28–33 литров. Ночью — от +16 до +19 градусов, днем не выше +19–22 градусов», — отметил он.

В воскресенье, 9 августа, воздух в Москве в дневные часы прогреется до +22 градусов, уточнил синоптик.

«В воскресенье постепенно распогодится и потеплеет до умеренных +20–23 градусов, что соответствует норме августа. Ультрафиолетовый индекс снизится до безопасного уровня, и загорать можно весь день без риска ожогов, когда загар ложится ровным медовым оттенком. На границе воды и суши останутся самые закаленные. Вода в реках и озерах станет скорее прохладным тонизирующим душем, чем расслабляющей ванной», — подчеркнул Тишковец.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что изнуряющей жары в выходные дни в Москве не прогнозируется.

«В субботу столица будет находиться под влиянием тыловой части циклона, и на фоне кратковременных дождей температура не превысит +24–26 градусов. В воскресенье вероятность осадков невелика и еще чуть прохладнее — от +23 до +25 градусов», — рассказал метеоролог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По данным метеорологических центров, в ночь на субботу, 8 августа, в Санкт-Петербурге столбики термометров опустятся до +14 градусов. Днем воздух прогреется только до +20 градусов. В течение дня будет преобладать облачная погода. Атмосферное давление ожидается около 760 миллиметров ртутного столба. Ожидаются кратковременные дожди в первой половине дня.

В воскресенье, 9 августа, будет стоять облачная с прояснениями погода. Днем воздух прогреется лишь до +20 градусов. Ветер ожидается западный, слабый. Сильных осадков не прогнозируется. Атмосферное давление начнет расти, стабилизировавшись к вечеру на отметке 760–763 миллиметра ртутного столба.

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