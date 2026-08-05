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05 августа 2026 в 16:12

Стало известно, во сколько обойдется ремонт сгоревшей квартиры в Москве

SHOT: ущерб сгоревшей квартиры в Москве оценивается в 5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ущерб сгоревшей квартиры в Москве оценивается ориентировочно в 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Процесс восстановления жилища может занять от одного до двух месяцев.

Отмечается, что дороже всего обойдутся отделка и полный косметический ремонт квартиры, а также восстановление мебели и интерьера. На первом этапе необходимо просушить полы и стены, после чего эксперты дадут детальную оценку состояния жилища в пятиэтажном доме.

Ранее стало известно, что пенсионерка, которая подожгла свою квартиру, впала в кому после госпитализации. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В результате инцидента также пострадали судебный пристав и сотрудник службы исполнения.

Также адвокат Сергей Жорин в интервью NEWS.ru заявил, что женщине за поджог квартиры грозит срок до пяти лет тюрьмы. По его словам, дополнительная квалификация будет зависеть от намерения, направленного против людей, находившихся в помещении.

Москва
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поджог
происшествия
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