Армия Израиля отреагировала на действия «Хезболлы» в Ливане Армия Израиля начала обстрел Ливана в ответ на огонь «Хезболлы»

Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по югу Ливана, сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале. Там заявили, что атака является ответом на нарушение режима прекращения огня со стороны шиитского движения «Хезболла».

В ответ на вопиющее нарушение режима прекращения огня террористической организацией «Хезболла» Армия обороны Израиля приступила к нанесению точечных ударов в Южном Ливане, — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил об уничтожении 24 деревень на юге Ливана. С его слов, в населенных пунктах были размещены бойцы «Хезболлы». Армия Израиля взяла под контроль территорию около 700 кв. км.

Кроме того, ЦАХАЛ устранил члена вооруженных структур ХАМАС Абдаллу Джахию. По сведениям израильской армии, он был одним из участников атаки 7 октября 2023 года. Его убили вместе с еще двумя членами ХАМАС точечным ударом по северной части сектора Газа.

Также президент Ливана Джозеф Аун заявил о намерении навсегда положить конец вражде с Израилем. По его словам, страна привержена рамочному соглашению, подписанному в Вашингтоне.