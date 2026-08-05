Военэксперт объяснил смысл кадровых перестановок в командовании ВС России

Управление российским тылом в условиях продолжающегося конфликта с Украиной требует участия офицеров военного времени, способных оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся условия, высказал мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал последние кадровые перестановки в ВС РФ.

Если от офицера в мирное время требуется только исполнительность, которая является определяющим качеством, то в военное время нужны разумная инициатива и умение принимать самостоятельные решения, исходя из требований реальной обстановки. То есть это уже время более молодых инициативных офицеров, которые продемонстрировали свое умение именно командовать войсками во время СВО, — сказал Онуфриенко.

Он подчеркнул, что замены и повышения по службе проявивших себя на СВО командующих начались еще в 2024 году и продолжаются сейчас. По словам Онуфриенко, этот процесс может развиваться под кураторством министра обороны.

Тем более что министр обороны РФ Андрей Белоусов — грамотный хозяйственник и понимает, что такое материально-техническое снабжение войск. Поэтому и происходит обновление генералитета, отвечающего за обеспечение потребностей фронта, — сказал Онуфриенко.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о централизации всех служб тыла МО РФ под единым руководством Валерия Солодчука. По словам главы государства, тыловая служба тоже является боевой работой.