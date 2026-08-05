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05 августа 2026 в 17:29

Стало известно, как часто россияне замечают вирусную рекламу

«VK Реклама»: 50% россиян замечают вирусную рекламу

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Около 50% россиян замечают вирусную рекламу, свидетельствуют данные опроса Hi-Tech Mail и «VK Рекламы». Всего в исследовании, длившемся с 17 по 31 июля, приняли участие более 2 тыс. респондентов со всей России.

По результатам опроса, каждый третий респондент когда-либо пересылал вирусные ролики своим знакомым, а каждый пятый принимал решение о покупке из-за такой рекламы. 56% опрошенных считают, что их привлекает юмор и самоирония. 36% тем временем обращают внимание, если в рекламе есть неожиданный сюжетный поворот.

Ранее сообщалось, что в кабинете «VK Реклама» появился новый раздел с ИИ-инструментами «Креативная студия». Теперь создавать креативы на основе нейросетей стало еще проще: в одном месте рекламодателям доступны все средства для автогенерации визуалов, их редактирования и сохранения для будущих кампаний.

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