Раздел с ИИ-инструментами «Креативная студия» появился в «VK Рекламе»

В кабинете «VK Реклама» появился новый раздел с ИИ-инструментами «Креативная студия». Теперь создавать креативы на основе нейросетей стало еще проще: в одном месте рекламодателям доступны все средства для автогенерации визуалов, их редактирования и сохранения для будущих кампаний.

Теперь рекламодателям не нужно вручную подгонять визуалы под площадки: нейросеть создает готовый креатив, а система автоматически адаптирует его под разные форматы и плейсменты, сохраняя качество. Это упрощает работу — отпадает необходимость переключаться на внешние редакторы и покупать дополнительные подписки.

Из ключевых обновлений — «Лента трендовых креативов». В нее попадают ИИ-баннеры, сгенерированные в «VK Рекламе» и показавшие высокую эффективность (CTR, конверсию). Можно выбрать категорию: «Авто», «Еда и напитки», «Путешествия», «Здоровье и спорт» и другие и посмотреть, какие визуалы дают лучший результат. При открытии карточки креатива показывается статистика, а также какой инструмент и промпт использовались для генерации.

«Лента трендовых креативов» поможет рекламодателям понять, что работает в их нише, — это готовая подборка лучших примеров. Ее можно использовать как источник вдохновения и как обучающий материал. Особенно это пригодится малому и среднему бизнесу, у которого нет штатного дизайнера или маркетолога, но есть желание посмотреть, как выглядят по-настоящему эффективные креативы.

