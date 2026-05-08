День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 10:01

Раздел с ИИ-инструментами «Креативная студия» появился в «VK Рекламе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В кабинете «VK Реклама» появился новый раздел с ИИ-инструментами «Креативная студия». Теперь создавать креативы на основе нейросетей стало еще проще: в одном месте рекламодателям доступны все средства для автогенерации визуалов, их редактирования и сохранения для будущих кампаний.

Теперь рекламодателям не нужно вручную подгонять визуалы под площадки: нейросеть создает готовый креатив, а система автоматически адаптирует его под разные форматы и плейсменты, сохраняя качество. Это упрощает работу — отпадает необходимость переключаться на внешние редакторы и покупать дополнительные подписки.

Из ключевых обновлений — «Лента трендовых креативов». В нее попадают ИИ-баннеры, сгенерированные в «VK Рекламе» и показавшие высокую эффективность (CTR, конверсию). Можно выбрать категорию: «Авто», «Еда и напитки», «Путешествия», «Здоровье и спорт» и другие и посмотреть, какие визуалы дают лучший результат. При открытии карточки креатива показывается статистика, а также какой инструмент и промпт использовались для генерации.

«Лента трендовых креативов» поможет рекламодателям понять, что работает в их нише, — это готовая подборка лучших примеров. Ее можно использовать как источник вдохновения и как обучающий материал. Особенно это пригодится малому и среднему бизнесу, у которого нет штатного дизайнера или маркетолога, но есть желание посмотреть, как выглядят по-настоящему эффективные креативы.

Ранее сообщалось, что VK запустит серию цифровых проектов к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они нацелены на сохранение памяти о героях, объединение семей и разных поколений и поддержание традиций праздника. Трансляция парада Победы будет доступна на платформах «VK Видео», «Дзен», главной странице Mail и в соцсети «Одноклассники».

Общество
Реклама
соцсети
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.