Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка подала в суд на Евросоюз, оспаривая санкции, введенные против нее, передает ТАСС. В публикации говорится, что фигуристка оказалась под санкциями ЕС в рамках шестого пакета ограничений против России, который был принят в июне 2022 года.

Спортсменка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2006 года в дисциплине танцев на льду в паре с Романом Костомаровым. Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трижды чемпионкой Европы (2004, 2005, 2006) и трижды чемпионкой России (2003, 2004, 2006).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что час рыдал на театрализованном ледовом представлении Татьяны Навки «Дневник памяти», приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы. Он подчеркнул исключительную эмоциональность и художественную ценность увиденного на льду.

Тем временем депутат Государственной думы Николай Валуев предположил, что российским футбольным и хоккейным командам не стоит ждать снятия международного бана. Он отметил, что команды не вернутся на мировую арену в ближайшее время.