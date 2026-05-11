Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что час рыдал на театрализованном ледовом представлении Татьяны Навки «Дневник памяти», приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы. В беседе с ТАСС Песков подчеркнул исключительную эмоциональность и художественную ценность увиденного на льду.

С моей точки зрения, это [шоу] восхитительно. Я прорыдал. Час сидел — рыдал, — признался Песков.

Особое внимание представитель Кремля уделил важности подобных проектов для сохранения исторической правды среди молодежи. По его мнению, современное поколение требует особых форматов подачи информации, чтобы память о подвиге предков оставалась живой и не искажалась внешним влиянием.

В масштабном шоу приняли участие звезды мирового фигурного катания, включая Петра Чернышева, Викторию Синицину, Никиту Кацалапова и Аделину Сотникову. Сюжет, охватывающий все 1418 дней войны, позволил зрителям заново прожить трагические и героические страницы истории страны.

Ранее Песков заявил, что представители власти в Германии впервые в истории не смогли напрямую признать роль освободителей страны от нацизма. Он подчеркнул, что подобная позиция не красит нынешнее поколение политиков, и выразил надежду на сохранение в Берлине сил, готовых отдать должное истории и подвигу борцов с «коричневой чумой».