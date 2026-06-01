Боец ВС РФ рассказал о более чем 2 тыс. боевых рейсах в зону СВО Водитель 45-й бригады ВС РФ совершил более 2 тыс. выездов в зону СВО

Водитель 45-й инженерной бригады ВС РФ за время службы в зоне СВО совершил более двух тысяч выездов на передовую, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным Кедр. Он отметил, что спокойнее чувствует себя, когда едет один.

Ну, я даже толком не считал, но, наверное, уже более пары тысяч выездов было у меня за три с половиной года... На выезд особо никак не настроишься: просто помолились, сели и поехали. Задачи никто не отменял — нужно ехать, — сказал Кедр.

Также военнослужащий подчеркнул, что наибольшая ответственность ощущается при перевозке сослуживцев. Он добавил, что всегда переживает за людей в машине и старается постоянно контролировать обстановку вокруг.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области.

Кроме того, украинский военнопленный Сергей Соколенко сообщил, что командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции на Славянско-Краматорском направлении. Он уточнил, что после удара по командирскому блиндажу офицеры перестали выходить на связь и оставили военнослужащих на передовой.