Нутрициолог ответила, почему вечером нельзя есть арбуз Нутрициолог Шипарева: арбуз нельзя есть перед сном из-за его мочегонного эффекта

Употребление арбуза перед сном может привести к утренним отекам из-за его мощного мочегонного эффекта и содержания сахаров, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Наталья Шипарева. По словам эксперта, несмотря на пользу ягоды, вечерний перекус ею создает серьезную нагрузку на почки и провоцирует задержку жидкости в организме.

Арбуз более чем на 90% состоит из воды, и это его главное достоинство. Жидкость в компании с калием и легким мочегонным эффектом работает как природный насос: почки получают сигнал активнее фильтровать кровь. Однако подвох кроется в объеме: 0,5 кг арбуза — это почти 0,5 литра жидкости, выпитой непосредственно перед сном. Если мочевыделительная система не успеет обработать такой подарок до горизонтального положения, утренняя припухлость станет реальностью. Второй подозреваемый — сахар. Арбуз содержит фруктозу и глюкозу, которые вызывают выброс инсулина. Он, помимо утилизации сахара, подает почкам сигнал задерживать натрий, который тянет за собой воду. Замкнутый круг: арбуз гонит жидкость на выход, инсулин командует ее придержать, — пояснила Шипарева.

Она добавила, что лучше употреблять арбуз в первой половине дня. По словам нутрициолога, в это время организм активнее справляется с сахарами и жидкостью.

