Рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен российским военным в Сумской области, заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине мобилизуют в армию людей с различными проблемами со здоровьем, включая наркозависимых, передает ТАСС. По его словам, они призывают самых разных граждан без серьезного отбора.

ТЦК ловит всех подряд: стариков, больных, худых. Пацана привезли, наркоман. Много наркоманов в целом. У нас один чуть ли не умер, — рассказал Кадунов.

По словам пленного, в украинской армии существуют специальные курсы для таких военнослужащих. Как утверждает Кадунов, там зависимым людям постепенно снижают дозу употребляемых веществ.

Ранее российский военнослужащий сумел взять в плен трех бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар. По его словам, солдат из Ленинградской области сумел установить контакт с украинскими военными, используя знание их языка.