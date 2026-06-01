Назван самый ценный игрок чемпионата мира

Защитник сборной Швейцарии по хоккею Роман Йоси признан самым ценным игроком чемпионата мира, сообщила пресс-служба турнира. На домашнем мировом первенстве швейцарская команда дошла до финала, где уступила сборной Финляндии.

Судьба золотых медалей решилась в овертайме, который завершился со счетом 1:0 в пользу финнов. Йоси провел на турнире 10 матчей и набрал 12 очков по системе «гол плюс пас». На его счету пять заброшенных шайб и семь результативных передач.

Ранее сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира по хоккею, который проходил в Швейцарии. В финальном матче в Цюрихе финны одолели хозяев турнира и завоевали пятое золото в своей истории.

До этого финские хоккеисты стали вторыми финалистами чемпионата мира, обыграв в полуфинале команду Канады со счетом 4:2. Встреча состоялась в Цюрихе. В составе победителей шайбы забросили Патрик Пуйстола (4-я минута), Александр Барков (21-я), Конста Хелениус (32-я) и Аату Рятю (33-я). У канадцев отличились Роберт Томас (9-я) и Дилан Холлоуэй (15-я).