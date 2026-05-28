«Лучик надежды»: в Госдуме оценили решение по российским хоккеистам Свищев: решение о допуске РФ на международные турниры может стать катализатором

Отмена решения о недопуске сборной России до международных турниров может стать катализатором к возвращению команды на турниры, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, в этом вопросе появился луч надежды, хотя мощное лобби стран до сих пор не хочет видеть РФ на соревнованиях.

Прекрасная новость, но вопрос в том, насколько это поможет реализовать задачи по возвращению сборной России. Есть достаточно мощное лобби стран, которые будут противиться этому. Будем надеяться, что решение комиссии станет катализатором для решения этой проблемы. Появился лучик надежды. С осторожным оптимизмом относимся к этой новости, — сказал Свищев.

Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27. По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, аргументы и отчеты по оценке рисков, представленные IIHF, не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.