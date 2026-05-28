Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 11:24

Диетолог назвала неочевидную опасность шпрот

Диетолог Редина: шпроты могут спровоцировать тромбоз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шпроты могут спровоцировать тромбоз, онкологические заболевания и инсульты, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина. Она отметила, что в таких консервах высокое содержание вредных веществ.

Если здоровый человек иногда будет есть шпроты в умеренном количестве, то серьезных последствий не будет. Однако ситуация кардинально меняется для людей с хроническими заболеваниями, особенно с уже имеющимися проблемами с сосудами и сердцем. Резкий скачок давления, который вызван избытком соли, создает колоссальную нагрузку на стенки сосудов, — рассказала Редина.

Диетолог подчеркнула, что основной вред шпрот заключается в способе приготовления, особенно копчении. Во время такого процесса образуются канцерогенные вещества, разрушающие ткани организма.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова рассказала, что привычка пропускать завтрак из-за нехватки времени или желания сократить калории может привести к образованию камней в желчном пузыре и повышению уровня мочевой кислоты. По ее словам, регулярный отказ от утреннего приема пищи опасен кристаллизацией холестерина.

Читайте также
Психолог рассказала, как поддерживать работу мозга после 50 лет
Здоровье/красота
Психолог рассказала, как поддерживать работу мозга после 50 лет
Врач ответил, чем чреват регулярный отказ от завтрака
Здоровье/красота
Врач ответил, чем чреват регулярный отказ от завтрака
Летом салат «Амурский» готовлю так: хочется шпрот, но без лишнего жира и майонеза — беру эти продукты и пучок зелени
Общество
Летом салат «Амурский» готовлю так: хочется шпрот, но без лишнего жира и майонеза — беру эти продукты и пучок зелени
Сварите 2 яйца и морковь: намазку из шпротов соберете за 3 минуты — и на дачу, и на праздник, и на перекус
Общество
Сварите 2 яйца и морковь: намазку из шпротов соберете за 3 минуты — и на дачу, и на праздник, и на перекус
Диетолог назвала главное отличие магазинных фруктов и овощей от дачных
Здоровье/красота
Диетолог назвала главное отличие магазинных фруктов и овощей от дачных
Здоровье
шпроты
диетологи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Многодневные дожди привели к жестким обрушениям в Дагестане
«Заняли наши подразделения»: Пушилин рассказал об успехах в Константиновке
Канада отказалась от истребителей США ради шведских «глаз» для Арктики
«Выиграли люди»: военэксперт о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила
Токаев отметил ключевую роль России в урегулировании международных вопросов
Токаев сделал заявление о роли Путина в судьбе России
Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным
Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года
Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России
Песков назвал неотъемлемую черту российской политики
Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле
Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением
RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева
«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске
В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия
Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства
Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ
«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.