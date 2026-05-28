Диетолог назвала неочевидную опасность шпрот

Шпроты могут спровоцировать тромбоз, онкологические заболевания и инсульты, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина. Она отметила, что в таких консервах высокое содержание вредных веществ.

Если здоровый человек иногда будет есть шпроты в умеренном количестве, то серьезных последствий не будет. Однако ситуация кардинально меняется для людей с хроническими заболеваниями, особенно с уже имеющимися проблемами с сосудами и сердцем. Резкий скачок давления, который вызван избытком соли, создает колоссальную нагрузку на стенки сосудов, — рассказала Редина.

Диетолог подчеркнула, что основной вред шпрот заключается в способе приготовления, особенно копчении. Во время такого процесса образуются канцерогенные вещества, разрушающие ткани организма.

