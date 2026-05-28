28 мая 2026 в 12:02

Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением

Республика Сербская выражает соболезнования России в связи с террористической атакой ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» республики Милорад Додик. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о беспрецедентном военном преступлении.

Хочу выразить глубочайшие соболезнования в связи с гибелью детей в общежитии колледжа в Старобельске. Мы, безусловно, считаем это беспрецедентным военным преступлением, — отметил он.

Также Додик заявил, что власти ФРГ пытаются «напасть на правду», в частности поддерживая приверженцев нацизма на Украине. Такой курс, по мнению политика, связан с экономическим ростом Германии и желанием ее руководства сформировать новый исторический фон для будущих поколений, сбросив бремя прошлого.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал удар ВСУ по ЛНР терактом загнанных, как крыс, нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

