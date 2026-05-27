СК предъявил обвинение Буданову СК заочно предъявил обвинение Буданову и Бровди за теракт в Херсонской области

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову, командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и командиру подразделения ВСУ Андрею Дзяни, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Их подозревают в организации террористической атаки на Хорлы в ночь на 1 января.

«В ответе за это преступление Кирилл Буданов, ранее руководивший Главным управлением разведки МО Украины, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и командир подразделения ВСУ Андрей Дзяни. Заочно они обвиняются в совершении теракта, имеют статус обвиняемых», — сказала она на Международном форуме по безопасности.

В результате атаки беспилотников на посёлок Хорлы в Херсонской области 1 января 2026 года погибли 29 человек. Более 60 жителей получили ранения разной степени тяжести

Ранее сообщалось, что командир ВСУ, замешанный в теракте в Хорлах, владел Ford Mustang Mach-E 2021 года выпуска. Автомобиль был приобретен в феврале 2024 года за $24,7 тыс. (2 млн рублей).