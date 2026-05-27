Звезда «Холопа» рассказала, как стала жертвой 10-летнего преследования

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева призналась в беседе с «Леди Mail», что на протяжении 10 лет ее преследовала эмоционально неуравновешенная женщина. Сталкерша писала актрисе гадости и угрожала ей.

Еще давно у меня появилась сталкерша и преследовала меня аж 10 лет. Она меня ненавидела — не только мне гадости писала, но и друзей моих доставала, пыталась им глаза открыть на то, какая я ужасная. Нанимала фотографа, чтобы он снимал, как я с коляской с ребенком гуляю и присылала мне эти фотографии, угрожала, что она совсем рядом и скоро расправится со мной. Это было жутко. Я обращалась в полицию, там выяснили, что этой даме 60 и живет она где-то далеко от Москвы, что меня немного успокоило, — рассказала Дибцева.

Она уточнила, что два года назад сталкерша внезапно перестала преследовать ее. Актриса выразила надежду, что женщина прошла лечение и ей стало лучше.

Ранее Дибцева назвала режиссера фильма «Брат» Алексея Балабанова тем мастером, который сформировал ее как личность. Она отметила, что, пересматривая его картины по много раз, решила стать артисткой, а затем получила и режиссерское образование.