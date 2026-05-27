В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов

В Госдуме ужесточили правила медосвидетельствования для мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает комплекс мер по противодействию нелегальной миграции. Речь идет о сокращении срока для прохождения медицинского освидетельствования до 30 дней. Согласно действующим нормам, он составляет полтора месяца, передает пресс-служба ГД.

Законопроект в Госдуму внесла группа из 427 депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой. Кроме того, депутаты предложили обязать мигрантов, которые приехали в страну более чем на 30 дней, проходить медосвидетельствование ежегодно.

Процедуру при этом будут оплачивать сами мигранты или их работодатели. Нововведения также предполагают, что прохождение медицинского освидетельствования будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента.

Ранее стало известно, что водителей, подозреваемых в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, станет проще отстранять от управления автомобилем. Инициатива правительства предусматривает сокращение объема обязательных процессуальных документов, которые оформляются при выявлении признаков опьянения.

