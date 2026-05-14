14 мая 2026 в 12:15

В Госдуме предложили «изгонять» неугодные УК из домов

Депутат Пахомов сообщил о внесении в Госдуму законопроекта об изъятии домов у УК

В Госдуму до конца весенней сессии внесут законопроект об изъятии у управляющих компаний многоквартирных домов, жители которых недовольны их работой, заявил глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, речь идет о механизме наказания для «нерадивых» УК, передает корреспондент NEWS.ru.

Было поручение председателя Госдумы Вячеслава Володина найти механизм, который позволит изымать у нерадивых управляющих компаний конкретные дома там, где они плохо справляются и где жители недовольны. Думаю, до конца сессии мы приступим к рассмотрению такого законопроекта, фракция его внесет, — сказал Пахомов.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.

Депутат Госдумы Никита Чаплин между тем заявил, что после отъезда из квартиры более чем на пять дней можно получить вычет за ЖКУ через МФЦ. Он отметил, что заявление можно подать в управляющую компанию или напрямую региональному оператору.

