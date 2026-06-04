ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 12:53

«Когда-то соприкоснутся»: Хилькевич рассказала, как готовит детей к хейту

Хилькевич заранее объяснила детям, что такое хейт в социальных сетях

Анна Хилькевич Анна Хилькевич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич рассказала на ПМЭФ, что уже сейчас готовит своих детей к встрече с хейтом в социальных сетях. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это обратная сторона публичности, о которой она переживает как мать.

Хилькевич отметила, что у детей пока нет планшетов и телефонов, поэтому напрямую с негативом, направленным в ее адрес, они не сталкиваются. Однако разговоры на эту тему уже ведутся. Дети были удивлены, узнав, что их маму кто-то может не любить.

Я сейчас готовлю их к тому, что они, возможно, когда-то с этим соприкоснутся. Когда я начала объяснять им про хейт, они были удивлены, как нашу мамочку может кто-то не любить. Поэтому у них уже сейчас формируется здоровое отношение к своему мнению, у них формируется собственный личный стержень, — сказала она.

Ранее телеведущая Юлия Барановская рассказала, что равнодушно относится к критическим комментариям в своей адрес. Она посочувствовала хейтерам, которые, по ее мнению, живут со злобой в душе. Ведущая предположила, что благодаря интернету они могут безнаказанно «выплеснуть» свой негатив.

Шоу-бизнес
Анна Хилькевич
дети
хейтеры
соцсети
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
Путин заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам
Памятник Булгакову снесли в Киеве
Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.