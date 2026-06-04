«Когда-то соприкоснутся»: Хилькевич рассказала, как готовит детей к хейту

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич рассказала на ПМЭФ, что уже сейчас готовит своих детей к встрече с хейтом в социальных сетях. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это обратная сторона публичности, о которой она переживает как мать.

Хилькевич отметила, что у детей пока нет планшетов и телефонов, поэтому напрямую с негативом, направленным в ее адрес, они не сталкиваются. Однако разговоры на эту тему уже ведутся. Дети были удивлены, узнав, что их маму кто-то может не любить.

Я сейчас готовлю их к тому, что они, возможно, когда-то с этим соприкоснутся. Когда я начала объяснять им про хейт, они были удивлены, как нашу мамочку может кто-то не любить. Поэтому у них уже сейчас формируется здоровое отношение к своему мнению, у них формируется собственный личный стержень, — сказала она.

Ранее телеведущая Юлия Барановская рассказала, что равнодушно относится к критическим комментариям в своей адрес. Она посочувствовала хейтерам, которые, по ее мнению, живут со злобой в душе. Ведущая предположила, что благодаря интернету они могут безнаказанно «выплеснуть» свой негатив.