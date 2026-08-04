Отец Илона Маска рассказал о своих впечатлениях от России Отец Илона Маска признался, что потрясен обликом России

Отец американского миллиардера Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, заявил, что был впечатлен уровнем развития России, передает РИА Новости. Он высоко оценил российскую инфраструктуру, а также организацию городской среды.

Я не могу не поражаться тому, что вижу в России. Это удивительное место. На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: «Как вам удалось это сделать?» Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России, — сказал Эррол Маск.

Ранее он сказал, что западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России. По его словам, они боятся, что те поймут, насколько хорошо живется в РФ.

До этого Эррол Маск на полях ПМЭФ назвал Украину «машиной для отмывания денег», которую используют отрицательные элементы из Соединенных Штатов. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп работает над улучшением ситуации.

Тогда же политолог Алекс Крайнер заявил, что западные страны всячески противятся завершению боевых действий на Украине, поскольку капитуляция Киева обнулит все выданные ей кредиты и облигации. По его словам, западные кредиторы не могут позволить Украине прекратить конфликт, так как это приведет к списанию сотен миллиардов долларов.