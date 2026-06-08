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08 июня 2026 в 08:34

Отец Маска назвал Украину «машиной для отмывания денег»

Эррол Маск назвал Украину местом, где отмывают деньги

Эррол Грэм Маск Эррол Грэм Маск Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Южноафриканский бизнесмен, отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск на полях ПМЭФ назвал Украину «машиной для отмывания денег», которую используют отрицательные элементы из США. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп работает над улучшением ситуации, передает РИА Новости.

Украина стала местом, где отрицательные элементы из Соединенных Штатов отмывают деньги. <...> Украина — это машина для отмывания денег, — сказал Маск.

Ранее предприниматель заявил, что россиянам не следует обращать внимание на введенные санкции. По его словам, им надо быть благодарными за то, что есть у них в стране.

До этого американская журналистка Кэндис Оуэнс указала, что США устали от коррупции на Украине, местные олигархи покупают яхты на деньги Вашингтона. По ее словам, простым американцам не объясняется, куда уходят их средства.

В свою очередь председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что личное состояние Зеленского оценивается почти в $5 млрд (367 млрд рублей). Он отметил, что украинского политика считают самым богатым человеком на территории бывшей советской республики, а также одним из самых состоятельных в Европе.

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Эррол Маск
Дональд Трамп
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