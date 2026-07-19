Магнитные бури сегодня, 19 июля: что завтра, боли, проблемы с дыханием

Магнитные бури сегодня, 19 июля: что завтра, боли, проблемы с дыханием

Сегодня, 19 июля, вероятность возникновения полноценной магнитной бури оценивается в 3%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 19 и 20 июля

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в воскресенье, 19 июля, геомагнитная обстановка останется максимально спокойной, а вероятность полноценной магнитной бури оценивается всего в 3%. Таким образом, 19 июля станет самым «зеленым» днем за последнее время: почасовой индекс Kp будет держаться в районе 1–2 баллов, а 87% вероятности приходится на полностью спокойную магнитосферу.

Ученые также отметили, что солнечная активность продолжает находиться на низком уровне: за прошедшие сутки зафиксированы только слабые вспышки класса C, не способные вызвать заметных геомагнитных последствий. Индекс солнечной активности составляет 3,0 балла, что соответствует фоновому значению, а рентгеновское излучение Солнца остается на низком уровне, без событий, способных повлиять на космическую погоду.

Ученые добавили, что в понедельник, 20 июля, также ожидается стабильная обстановка и индекс Kp не выше 4 баллов.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как справиться с магнитной бурей, советы врачей

Терапевт Анны Лупач рассказала, что метеозависимым людям в период вспышек на Солнце рекомендуется оставаться дома, спать не меньше восьми часов, а также пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии.

Кроме того, Лупач напомнила, что надо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — сообщила врач.

Врач-педиатр Григорий Шеянов в беседе с NEWS.ru пояснил, что в период геоударов самочувствие может сильно ухудшаться и у детей.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил он.

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