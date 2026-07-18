Новый роман, операция, суд с мошенниками: как живет певица Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина продолжает творческую деятельность. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, где она живет после судов за квартиру?

Чем известна Долина

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку, в трехлетнем возрасте с семьей переехала в Одессу, позднее — в Москву. Окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных и эстрадный факультет по классу вокала Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Пик популярности Долиной прошелся на 90-е годы. Наиболее известны композиции исполнительницы «Погода в доме», «Стена», «Вечная любовь», «Три белых коня», «Дельтаплан», «Девочка моя» и другие.

Что известно о личной жизни Долиной

Лариса Долина три раза выходила замуж и разводилась. Первый брак с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским продлился семь лет, в нем родилась дочь Ангелина. Артистка подала на развод из-за пристрастия супруга к алкоголю.

«Линочке было полтора годика, наверное. Я в охапку ее схватила и уехала в Одессу к маме. Я больше не могла жить со своим мужем-алкоголиком. Это ежедневное беспробудное пьянство, которое довело меня до ручки», — рассказывала она.

В 1987 году Лариса Долина вышла замуж за бас-гитариста Виктора Митязова. Спустя 11 лет брака они развелись. Третьим супругом артистки стал бас-гитарист Илья Спицин, они расстались в 2016 году.

Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

В мае Долина сообщила, что она влюблена, но имя и сферу деятельности нового возлюбленного раскрывать не стала. При этом певица отметила, что замуж выходить не планирует.

«Я там трижды была, больше не хочу. Сейчас она (личная жизнь. — NEWS.ru) очень спокойная, размеренная. Влюблена, да, но не как девчонка, а как взрослая женщина», — рассказала она на гольф-турнире Radio Monte Carlo.

Что известно о судах Долиной за квартиру

Весной 2024 года Лариса Долина стала жертвой злоумышленников. Певицу убедили продать квартиру в жилом комплексе «Ксеньинский» в Хамовниках и перевести вырученные средства вместе с личными сбережениями на «безопасный счет». Когда артистка осознала, что стала жертвой мошенников, обратилась в правоохранительные органы.

Несколько судов принимали решения в пользу певицы, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Долину выселили из квартиры в Хамовниках 19 января.

В июне в Лефортовский районный суд Москвы поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам. Певица не скрывает, что практически не надеется взыскать потерянную сумму со злоумышленников.

«Конечно, их нужно наказывать, мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена... Во-первых, это уже не 176 млн рублей, а 113 млн. Те деньги за квартиру. Я уже не говорю о сбережениях, которые у меня были», — отметила она.

По данным СМИ, сейчас Долина снимает элитное жилье площадью 235 квадратных метров, за которое платит 700 тысяч рублей ежемесячно.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Певица активно занимается ремонтом квартиры. Поговаривают, что она планирует ее приобрести в дальнейшем, а ради этого дочь народной артистки даже выставила на продажу свое жилье», — заявили журналисты программы «Ты не поверишь!».

Чем сейчас занимается Долина

Лариса Долина в 70 лет продолжает творческую деятельность. Она гастролирует с концертами и играет в спектаклях «Фигаро», «Мечты Фемиды» и «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в театре на Таганке.

В апреле Ларисе Долиной стало плохо в арендованной квартире, и она вызвала скорую помощь из-за сильной боли в спине, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, артистка несколько часов лежала на кровати и не могла встать, позднее ее госпитализировали.

В мае, комментируя свое состояние здоровья, Долина призналась, что перенесла операцию.

«У меня была не очень приятная ситуация — я перенесла операцию. Сейчас все замечательно, спасибо. Больше хирургических вмешательств не будет. Все. Сейчас уже никак не беспокоит. На мне все очень быстро заживает, поэтому готова в бой, конечно. Все это причины профессиональные», — рассказала она журналистам на пресс-бранче, посвященном новым правилам премии «Золотой граммофон».

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