Новый роман, операция, суд с мошенниками: как живет певица Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина продолжает творческую деятельность. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, где она живет после судов за квартиру?
Чем известна Долина
Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку, в трехлетнем возрасте с семьей переехала в Одессу, позднее — в Москву. Окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных и эстрадный факультет по классу вокала Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных.
Пик популярности Долиной прошелся на 90-е годы. Наиболее известны композиции исполнительницы «Погода в доме», «Стена», «Вечная любовь», «Три белых коня», «Дельтаплан», «Девочка моя» и другие.
Что известно о личной жизни Долиной
Лариса Долина три раза выходила замуж и разводилась. Первый брак с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским продлился семь лет, в нем родилась дочь Ангелина. Артистка подала на развод из-за пристрастия супруга к алкоголю.
«Линочке было полтора годика, наверное. Я в охапку ее схватила и уехала в Одессу к маме. Я больше не могла жить со своим мужем-алкоголиком. Это ежедневное беспробудное пьянство, которое довело меня до ручки», — рассказывала она.
В 1987 году Лариса Долина вышла замуж за бас-гитариста Виктора Митязова. Спустя 11 лет брака они развелись. Третьим супругом артистки стал бас-гитарист Илья Спицин, они расстались в 2016 году.
В мае Долина сообщила, что она влюблена, но имя и сферу деятельности нового возлюбленного раскрывать не стала. При этом певица отметила, что замуж выходить не планирует.
«Я там трижды была, больше не хочу. Сейчас она (личная жизнь. — NEWS.ru) очень спокойная, размеренная. Влюблена, да, но не как девчонка, а как взрослая женщина», — рассказала она на гольф-турнире Radio Monte Carlo.
Что известно о судах Долиной за квартиру
Весной 2024 года Лариса Долина стала жертвой злоумышленников. Певицу убедили продать квартиру в жилом комплексе «Ксеньинский» в Хамовниках и перевести вырученные средства вместе с личными сбережениями на «безопасный счет». Когда артистка осознала, что стала жертвой мошенников, обратилась в правоохранительные органы.
Несколько судов принимали решения в пользу певицы, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Долину выселили из квартиры в Хамовниках 19 января.
В июне в Лефортовский районный суд Москвы поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам. Певица не скрывает, что практически не надеется взыскать потерянную сумму со злоумышленников.
«Конечно, их нужно наказывать, мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена... Во-первых, это уже не 176 млн рублей, а 113 млн. Те деньги за квартиру. Я уже не говорю о сбережениях, которые у меня были», — отметила она.
По данным СМИ, сейчас Долина снимает элитное жилье площадью 235 квадратных метров, за которое платит 700 тысяч рублей ежемесячно.
«Певица активно занимается ремонтом квартиры. Поговаривают, что она планирует ее приобрести в дальнейшем, а ради этого дочь народной артистки даже выставила на продажу свое жилье», — заявили журналисты программы «Ты не поверишь!».
Чем сейчас занимается Долина
Лариса Долина в 70 лет продолжает творческую деятельность. Она гастролирует с концертами и играет в спектаклях «Фигаро», «Мечты Фемиды» и «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в театре на Таганке.
В апреле Ларисе Долиной стало плохо в арендованной квартире, и она вызвала скорую помощь из-за сильной боли в спине, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, артистка несколько часов лежала на кровати и не могла встать, позднее ее госпитализировали.
В мае, комментируя свое состояние здоровья, Долина призналась, что перенесла операцию.
«У меня была не очень приятная ситуация — я перенесла операцию. Сейчас все замечательно, спасибо. Больше хирургических вмешательств не будет. Все. Сейчас уже никак не беспокоит. На мне все очень быстро заживает, поэтому готова в бой, конечно. Все это причины профессиональные», — рассказала она журналистам на пресс-бранче, посвященном новым правилам премии «Золотой граммофон».
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