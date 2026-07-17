Попытка использовать Пугачеву, гнев украинцев, рак: как живет Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле после начала спецоперации отреклась от России. Как сейчас складываются карьера и личная жизнь артистки, что известно о ее дружбе с Аллой Пугачевой?

Чем известна Вайкуле

Лайма Вайкуле родилась 31 марта 1954 года в городе Цесис в Латвии. В начале 80-х годов переехала в Москву, окончила ГИТИС по специальности «актер и режиссер эстрады».

В 1984 году состоялся телевизионный дебют Вайкуле в новогодней передаче «Голубой огонек». Популярность пришла к ней после записи песни «Ночной костер». За годы карьеры артистка выпустила десятки песен, наиболее известные из которых: «Вернисаж», «Еще не вечер», «Дикое танго», «О чем играет пианист».

Певица с 1978 года состоит в отношениях со своим продюсером Андреем Латковским. Брак они не регистрировали, детей у пары нет. По данным СМИ, в 56 лет Вайкуле забеременела с помощью процедуры искусственного оплодотворения, но у нее произошел выкидыш.

Как Вайкуле отреагировала на СВО

Лайма Вайкуле после начала спецоперации выступила с критикой российских властей. В интервью иностранной прессе она заявила, что готова отказаться от русского языка, и призналась, что перестала общаться со многими коллегами из РФ из-за разных политических взглядов.

«Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать», — отмечала она.

Вайкуле неоднократно выступала в поддержку Украины. В прошлом году на музыкальном фестивале в Юрмале она публично призвала Запад «давать больше оружия Украине». Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил NEWS.ru, что трактует ее высказывания как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма.

Лайма Вайкуле Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Как песня Вайкуле вызвала гнев украинцев

Лайма Вайкуле в ноябре прошлого года снялась в рекламе украинской сети супермаркетов. В кадре она исполнила на украинском языке песню «Щедрик», за что ее раскритиковали жители страны, пишет Telegram-канал SHOT.

«Песня украинская. Поет Вайкуле на украинском. Но парадокс: украинцы недовольны. Лайму захейтили за прошлое. Мол, она прославилась в советский период и долго работала в российском шоу-бизнесе», — говорится в сообщении канала.

Что известно о состоянии здоровья Вайкуле

В 1991 году у Лаймы Вайкуле был диагностирован рак молочной железы. Лечение артистка прошла в США. По словам певицы, прогнозы на выздоровление были не оптимистичными, но она смогла побороть болезнь.

«Я проходила химиотерапию, радиацию и многим знакомым говорила: „Это закончится, и потом все будет хорошо, надо просто это пережить“. Потом все забывается, и ты живешь дальше», — делилась она.

Чем сейчас занимается Вайкуле

Лайма Вайкуле в 72 года продолжает выступать. В 2026 году она отправилась в тур по США вместе с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также исполнители должны были в апреле выступить в Молдавии, но их концерт был отменен.

Сейчас артистка готовится к проведению своего фестиваля в Юрмале «Рандеву», который пройдет с 24 по 26 июля. По данным Telegram-канала «НеМалахов», исполнительница использует свою подругу, народную артистку СССР Аллу Пугачеву, чтобы привлечь внимание аудитории к концерту.

«Примадонна прибыла в Юрмалу на помощь подруге Лайме Вайкуле. Скоро стартует ее русофобский фестиваль. Билеты не продаются. Вайкуле, как говорят местные жители, находится на грани отчаяния. „Кормилица“ всего СССР в очередной раз решила использовать Пугачеву. Потому зрители не хотят идти на сомнительную тусовку без подтверждения, что на концерте появится Алла Борисовна», — говорится в сообщении канала.

Читайте также:

Что известно о последних днях жизни и смерти Светланы Масляковой

Конфликт с Агутиным, дочь в США, пост об СВО: как живет Анжелика Варум

Сильные дожди, облачность и тепло +23: погода в Москве в начале недели