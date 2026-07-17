Конфликт с Агутиным, дочь в США, пост об СВО: как живет Анжелика Варум

Заслуженная артистка России Анжелика Варум на протяжении нескольких лет не дает сольные концерты. Чем она сейчас занимается, что известно о ее конфликтах с супругом — певцом Леонидом Агутиным?

Чем известна Варум

Анжелика Варум (настоящее имя — Мария) родилась 26 мая 1969 года во Львове в семье композитора Юрия Варума и театрального режиссера Галины Шаповаловой. После окончания школы стала работать бэк-вокалисткой на студии отца.

Известность пришла к Варум в 1989 году после выпуска песен «Полуночный ковбой» и «Здравствуй и прощай». Тогда же она взяла себе псевдоним Анжелика, а в 1991 году выпустила первый альбом — «Good Bye, мой мальчик». За годы карьеры она записала десятки песен, наиболее известные из которых: «Ля-ля-фа», «Зимняя вишня», «Городок», «Все в твоих руках», «Как не думать о тебе».

Что известно о личной жизни Варум

Анжелика Варум замужем за заслуженным артистом РФ Леонидом Агутиным. Брак супруги заключили в июле 2000 года в России, свадьбу сыграли в Венеции. У пары есть дочь Елизавета. Наследница имеет американское гражданство и проживает в США.

В 2011 году Агутин и Варум едва не рассталась из-за измен музыканта, но Варум простила супруга.

«Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла… Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор», — сказала она в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Журналист Отар Кушанашвили в эфире программы «Пожалуйста, не рассказывай!» сообщил, что однажды стал свидетелем ссоры Варум и Агутина в ОАЭ. По его словам, конфликт между супругами произошел из-за того, что певец ослушался запрета жены на употребление спиртного. Тогда Варум, как заметил Кушанашвили, «кричала на весь вестибюль отеля».

«Мы поехали большой группой в Эмираты — Анжелика тогда запретила Лене пить. Да, одно время он пил, и это было большой проблемой. Сказала мне: „Увижу, что ты пьешь с Леней, поддерживаешь его в этом, тебе несдобровать“. А мы боялись Анжелики. При всей своей хрупкости в гневе она страшна. Могла и врезать. Боялась за него», — сказал он.

Как Варум отреагировала на СВО

Анжелика Варум после начала спецоперации опубликовала в социальных сетях пост, в котором призвала все стороны конфликта к переговорам и указала, что выступает против происходящего. Свое обращение артистка продублировала на украинском языке.

Соответствующая публикация до сих пор доступна в ее аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и является последним сообщением от певицы в личном блоге. В марте 2022 года она перестала вести социальные сети.

Варум и Агутин опровергали информацию, что их семья участвовала в сборе денег для Вооруженных сил Украины.

Чем сейчас занимается Варум

Анжелика Варум на настоящий момент ведет закрытый образ жизни. Она не дает сольные концерты, но выходит на сцену во время гастролей Агутина. Также на днях артистка выступила в Сочи на гала-концерте, посвященном творчеству народного артиста России Игоря Николаева, исполнив песню «Дельфин и русалка».

В мае артистка посетила США, где навестила дочь. Девушка опубликовала в социальных сетях снимок матери. На фотографии Варум сидит на корточках, подперев голову руками, надув губы и скосив глаза.

По данным СМИ, Варум является владелицей недвижимости в Лос-Анджелесе. Агутин также рассказывал, что супруга уговорила его приобрести недвижимость в Санкт-Петербурге.

Певец Леонид Агутин и певица Анжелика Варум Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Она задумала план, она очень хочет там уголочек, влюбилась в город этот. А я? Я что? Надо — значит, надо. Жена если что-то задумывает: дом или в квартире что-то поменять... Я жутко консервативный, ужасно не люблю что-то менять, оставьте меня в покое, пусть все будет как будет, пока я не умру, — она, зная это, постепенно внедряет и добивается того, что что-то меняет, и доказывает мне, что это хорошо», — поделился он на «Премии МУЗ-ТВ 2026».

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