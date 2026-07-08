Известная певица лишилась налоговых льгот на элитную квартиру в Майами Анжелике Варум увеличили налог на элитную квартиру в США

Певица Анжелика Варум лишилась налоговой льготы на квартиру в Майами, из-за чего ее ежегодные выплаты могут вырасти примерно на $500 (38,25 тыс. рублей), сообщает Telegram-канал Mash. Изменение связано со статусом non-homestead, из-за которого квартира не получает льготы для постоянного жилья.

Речь идет об апартаментах в жилом комплексе Aventi at Aventura в пригороде Авентура. Недвижимость оформлена как объект, не являющийся основным местом жительства во Флориде.

Площадь квартиры составляет 122 кв. м, ее стоимость оценивается примерно в $359 тыс. (27,46 млн рублей). До отмены льготы Assessment Reduction налог рассчитывался с базы около $292 тыс. (22,34 млн рублей), однако с 2026 года расчет будет производиться почти с полной суммы — около $342 тыс. (26,16 млн рублей).

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева спрятала от санкций США элитную квартиру в Майами, которую переписала на свою дочь Кристину Орбакайте всего за $1 (77,97 рубля). Ежегодный налог за квартиру обходится Орбакайте в $40 тыс. (3,1 млн рублей).