SHOT сообщил о поражении военных объектов в Киеве SHOT: оборонный завод «Артем» и ТЭЦ-5 в Киеве попали под удар

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Киеве и области под ударом оказался оборонный завод «Артем», а также ТЭЦ-5. Канал уточнил, что в ряде районов города пропали свет и вода. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что в Киеве также зафиксированы прилеты по заводу «Буревестник» в Святошинском районе. Канал добавил, что на предприятии ремонтируют и производят радиолокационные системы.

Ранее сообщалось, что в Киеве за последние 15 минут прогремела уже третья серия взрывов. Падение обломков зафиксировано в пяти районах города. В местных пабликах пишут, что в Киеве начались перебои с энергоснабжением.

До этого стало известно, что в июле российские военнослужащие освободили и установили контроль над 32 населенными пунктами. Основные успехи пришлись на Харьковскую область и Донецкую Народную Республику — там освобождено более 68% всех населенных пунктов за месяц (22 из 32).

Также средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА. Минобороны России Федерации проинформировало, что все они были самолетного типа.