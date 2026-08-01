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01 августа 2026 в 02:29

Украинскую столицу потрясла мощная серия взрывов

В Киеве зафиксирована третья серия мощных взрывов за четверть часа

Взрыв Взрыв Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Киеве за последние 15 минут прогремела уже третья серия взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное». До этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что город подвергся атаке. По его информации, падение обломков зафиксировано в пяти районах украинской столицы. В местных пабликах пишут, что в Киеве начались перебои с энергоснабжением.

Ранее сообщалось, что в июле российские военнослужащие освободили и установили контроль над 32 населенными пунктами. Основные успехи пришлись на Харьковскую область и Донецкую Народную Республику — там освобождено более 68% всех населенных пунктов за месяц (22 из 32).

До этого стало известно, что средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА. Минобороны России Федерации проинформировало, что все они были самолетного типа. Работа проводилась в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях, Республике Крым, Краснодарском крае.

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