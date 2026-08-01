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01 августа 2026 в 03:16

Аферисты обманывают россиян, надевая маску промоутеров известных компаний

Шейкин: мошенники принялись выдавать себя за промоутеров известных компаний

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Мошенники пошли на новые уловки для обмана россиян, предупредил в беседе с РИА Новости сенатор Артем Шейкин. По его словам, они притворяются промоутерами крупных компаний в людных местах.

В общественных местах с большим потоком людей мошенники могут выдавать себя за промоутеров известных компаний и предлагать прохожим установить приложение, сменить основной браузер или перейти по QR-коду ради бонуса, — уточнил парламентарий.

QR-код сам по себе не опасен, но переход по нему на поддельный сайт или скачивание приложения вне официального магазина может привести к заражению телефона. Мошенники также могут запросить доступ к уведомлениям, экрану или другим функциям устройства.

Шейкин призвал не поддаваться на давление срочности. По его совету, нужно проверять акции только через официальные сайты компаний.

Ранее сообщалось, что некоторые мошенники звонят людям от лица сотрудников органов правосудия. В ходе телефонного разговора аферисты называют полные данные жертвы, информируют их о дате и времени якобы судебного заседания, о заявленных требованиях и номере дела. После этого просят перейти по присланной ссылке или продиктовать код подтверждения.

Общество
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