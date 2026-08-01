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01 августа 2026 в 03:24

Мирошник назвал главную движущую силу внешней политики США

Посол Мирошник: США во внешней политике ищут выгоду и прибыль

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Соединенные Штаты стремятся к извлечению прибыли в рамках внешней политики, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат также отметил, что Вашингтон активно работает над сохранением и расширением своего глобального доминирования.

Родион Мирошник охарактеризовал международные отношения как сложную шахматную партию, где американская сторона стремится получить выгоду на каждом этапе. Вашингтон стремится укрепить свою гегемонию.

На события, которые разворачиваются в разных углах этой шахматной доски, нужно смотреть через разные призмы. Призмы американцев — они сменяемы, но есть одна главная, по крайней мере, в нынешней ситуации — это прибыль. Это прибыль, это мобилизация денег, — сказал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что американцы оценивают возрастающую ценность энергоресурсов. Например, речь идет о Венесуэле и Иране, и они не препятствуют изоляции России в сфере торговли энергоносителями.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский обратил внимание, что США всегда будут искать способы получения выгоды от сотрудничества с Украиной. По его словам, об этом как минимум сигнализирует соглашение о редкоземельных металлах, заключенное с Киевом.

Россия
США
Родион Мирошник
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