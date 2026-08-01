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01 августа 2026 в 02:48

Два космонавта покинули отряд Роскосмоса

Роскосмос: Артемьев и Корсаков уволились из отряда российских космонавтов

Стенд компании «Роскосмос» Стенд компании «Роскосмос» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили свою работу в отряде Роскосмоса, сообщила пресс-служба госкорпорации. В официальном заявлении было отмечено, что руководство Центра, коллеги по отряду и сотрудники ЦПК выражают им благодарность за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд в Центре подготовки космонавтов, желая им успехов в дальнейшей деятельности.

Олег Артемьев, осуществивший три космических полета, прекратил работу 24 июля. Он является 118-м космонавтом Российской Федерации и был зачислен в отряд РКК «Энергия» в мае 2003 года. Накопленный им опыт включает три полета в 2014, 2018 и 2022 годах, а также восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 53 часа 32 минуты.

Как уточнили в Роскосмосе, после ухода из ЦПК Олег Артемьев намерен посвятить себя личным и общественно-политическим инициативам. Он является депутатом Московской городской думы и президентом Ассоциации музеев космонавтики. Сергей Корсаков, который совершил один полет, покинул отряд 31 июля. 127-й космонавт РФ, был зачислен в отряд в 2012 году и осуществил космический полет продолжительностью 195 суток в 2022 году.

Ранее в Роскосмосе объявили, что от МКС отделился корабль «Союз МС-28». На его борту к Земле последовали космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт из США Кристофер Уильямс. Все трое пребывали на орбите с 27 ноября 2025 года.

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