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26 июля 2026 в 10:19

«Союз МС-28» с российско-американским экипажем отстыковался от МКС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Корабль «Союз МС-28», на котором российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс возвращаются на Землю, отстыковался от Международной космической станции, сообщает «Роскосмос» в мессенджере МАКС. Все трое находились на МКС с 27 ноября прошлого года.

После того, как корабль отдалится от МКС на безопасное расстояние, его двигатель будет включен на торможение. Отмечается, что спускаемый аппарат приземлится около 12:50 мск в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи.

Ранее Роскосмос достиг с американским космическим агентством договоренности о продлении эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. По словам директора российской госкорпорации Дмитрия Баканова, с НАСА удалось согласовать три ключевых пункта.

Также первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров заметил, что Россия видит потенциал для кооперации с США в рамках лунных программ, куда входят создание стыковочных механизмов и навигация. Партнерство также затронет области космической медицины и биологии.

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