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14 июля 2026 в 22:45

В Роскосмосе сообщили о дальнейшей судьбе МКС

Баканов: Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Роскосмос достиг с американским космическим агентством договоренности о продлении эксплуатации Международной космической станции до 2030 года, заявил генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Баканов на пресс-конференции, посвященной успешной стыковке пилотируемого корабля «Союз МС-29» с МКС. По его словам, с НАСА удалось согласовать три ключевых пункта.

Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года, — указано в сообщении.

Стыковка «Союза» с орбитальным комплексом состоялась 14 июля: ракета «Союз-2.1а» стартовала в 17:48 мск, а уже в 20:52 мск корабль причалил к станции. На МКС прибыли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.

Экипажу предстоит провести на орбите 261 сутки. За это время по российской программе запланировано проведение 38 научных экспериментов и двух выходов в открытый космос.

Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров заметил, что Россия видит потенциал для кооперации с США в рамках лунных программ, куда входят создание стыковочных механизмов и навигация. Партнерство также затронет области космической медицины и биологии.

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