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26 июля 2026 в 13:49

Названо имя нового командующего российским сегментом МКС

Командование российским сегментом МКС перешло к космонавту Петру Дуброву

Сергей Кудь-Сверчков и Петр Дубров Сергей Кудь-Сверчков и Петр Дубров Фото: Роскосмос
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Командование российским модулем МКС перешло к космонавту Роскосмоса Петру Дуброву, сообщили представители госкорпорации в Telegram-канале. Смена руководителя сегмента состоялась на борту станции накануне возвращения предыдущего командира Сергея Кудь-Сверчкова с орбиты.

Вчера на МКС прошла церемония передачи командования российским сегментом станции: Сергей Кудь-Сверчков перед возвращением на Землю передал командование космонавту Роскосмоса Петру Дуброву, — говорится в сообщении.

Ранее журналист Александр Юнашев сообщил, что главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман достигли официальной договоренности о сохранении функционирования МКС до 2030 года. Такое решение последовало по итогам переговоров между двумя руководителями космических ведомств.

Кроме того, Роскосмос заявил, что от МКС отделился корабль «Союз МС-28». На его борту к Земле последовали космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт из США Кристофер Уильямс. Все трое пребывали на орбите с 27 ноября 2025 года.

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