Юнашев раскрыл дальнейшую судьбу МКС

Руководители Роскосмоса и NASA Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман официально договорились продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года, сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале «Юнашев Live». Решение принято по итогам переговоров глав космических агентств.

Мои источники шепнули, что в ходе переговоров глав Роскосмоса и NASA было принято официальное решение продлить эксплуатацию МКС еще на несколько лет — до 2030 года, — говорится в сообщении.

Ранее Юнашев сообщил, что Айзекман прилетел на Байконур. Перед началом рабочего дня на космодроме он совершил утреннюю пробежку, сказал журналист.

До этого первый вице-премьер России Денис Мантуров заявлял, что на переговорах с NASA планируется обсудить дальнейшую судьбу Международной космической станции. Сторонами было запланировано сверить позиции по срокам эксплуатации МКС.

Кроме того, пресс-служба Роскосмоса сообщила о старте «Союза МС-29» с Байконура к Международной космической станции. В составе экипажа космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Стыковка планируется на 20:56.