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14 июля 2026 в 17:33

Мантуров допустил обсуждение будущего МКС с NASA

Мантуров: Россия и NASA обсудят дальнейшую судьбу МКС

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вопрос дальнейшего существования Международной космической станции будет включен в повестку переговоров между Россией и NASA, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ИС «Вести». Стороны планируют обсудить сроки эксплуатации МКС и сверить позиции по этому вопросу.

Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования и до какого года, как мы это планируем. Мы хотели «сверить часы» с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией. Ну и какие-то другие вопросы еще, после того как обсудим [эти], — сказал Мантуров.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали, подняв ее на 1,6 километра — до 419 километров над Землей. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-34» включились в 08:00 мск, проработали 495 секунд и выдали импульс 0,91 метра в секунду.

До этого сообщалось, что российские специалисты в срочном порядке нанесли слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1» на одно место утечки в модуле «Звезда». Второе потенциальное место утечки расположено на конусной части переходной камеры, экипаж проводит работы по герметизации. Российские представители обнаружили неисправности при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления станции.

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