Следовавшее в Россию судно попало под атаку ВСУ в Черном море

Следовавшее в Россию судно попало под атаку ВСУ в Черном море Следовавшее в Россию судно Nadezhda подверглось атаке дронов ВСУ в Черном море

Следовавшее из турецкого порта Самсун в Новороссийск судно Nadezhda под флагом Камеруна подверглось атаке украинских дронов в Черном море, передает газета Cumhuriyet. На борту находился груз свежих овощей и фруктов, отметили в источнике.

В результате атаки ранения получили четыре моряка. По данным издания, среди пострадавших трое граждан Турции.

Ранее теплоход «Янина», принадлежащий входящей в структуру Росатома компании FESCO, затонул в Черном море в 130 морских милях (240 километров) от Новороссийска в результате ночной атаки морских дронов ВСУ. Судно получило критические повреждения и ушло под воду.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Николаев, двум сухогрузам, перевозившим грузы для Вооруженных сил Украины, и морскому буксиру, переоборудованному для применения безэкипажных катеров. По данным ведомства, удары нанесены в акватории Черного моря с помощью БПЛА.

Кроме того, в Министерстве обороны России заявили: военные нанесли удары по трем кораблям, транспортировавшим грузы военного назначения для украинской армии. В ведомстве уточнили, что применялись дроны «Герань» и «Гербера», а также барражирующий снаряд «Ланцет».