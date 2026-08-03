Трамп анонсировал «полное открытие» Ормуза

Вашингтон и Тегеран в ходе переговоров обсуждают возобновление судоходства в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Овальном кабинете. По его словам, открытие морского пути может произойти уже во вторник, 4 августа. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально к завтрашнему дню. Полное открытие. Это будет первым этапом, — сказал Трамп журналистам.

Ранее американские СМИ писали, что стороны в ходе переговоров также планируют рассмотреть прекращение атак и снятие морской блокады. По их данным, США обязуются позволить Тегерану экспортировать нефть в соответствии с предварительным соглашением о прекращении огня.

До этого Корпус стражей Исламской революции сообщил об ударах по двум танкерам в акватории Ормузского пролива. Как заявили иранские войска, данные судна предприняли попытку следовать по неодобренному фарватеру, проигнорировав подаваемые сигналы.