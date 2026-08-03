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03 августа 2026 в 21:18

Трамп дал последний шанс Ирану

Трамп назвал последним шансом переговоры США и Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Текущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном — это последний шанс для Ирана, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. По его словам, это последняя возможность заключить хорошие соглашения.

Это последний для них шанс подписать хороший документ, — подчеркнул Трамп.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что Иран просит США начать вести переговоры, несмотря на публичные заверения Тегерана в обратном. По его словам, стороны обсуждают проблему, которую оппоненты Вашингтона якобы создавали на протяжении десятилетий.

Также стало известно, что Вашингтон и Тегеран хотят обсудить на переговорах открытие Ормузского пролива. Стороны также планируют рассмотреть прекращение атак и снятие морской блокады Ирана.

Кроме того, представитель иранского МИД Эсмаил Багаи отметил, что Пакистан остается единственным постоянным посредником в переговорах с США. Пока к мероприятию не подключились другие стороны.

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Дональд Трамп
переговоры
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