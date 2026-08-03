В Петербурге задержан организатор незаконных экскурсий по крышам города

В Петербурге задержан 29-летний организатор незаконных экскурсий по крышам города в рамках дела об оказании небезопасных услуг, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. Сейчас с ним проводятся следственные действия и избирается мера пресечения.

Уроженец Тульской области, ставший фигурантом, в июле организовывал нелегальные экскурсии по крыше дома на Невском проспекте с осмотром городского окружения. Следствие усмотрело в этом услуги, опасные для жизни и здоровья туристов. Следственным отделом Центрального района ГСУ СК РФ по Северной столице возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге руферы забрались на шпиль Кунсткамеры и устроили экстремальную фотосессию, выложив снимки и записи в соцсети. До этого экстремалы уже забирались на другие шпили и крыши города.

До этого силовики Санкт-Петербургской Росгвардии и сотрудники службы безопасности Государственного Эрмитажа задержали двух руферов, которые забрались на крышу Зимнего дворца. Ребят на крыше заметил один из охранников музея, который доложил о них силовикам.