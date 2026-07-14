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14 июля 2026 в 18:08

Росгвардия достала с крыши Эрмитажа петербургских руферов

Росгвардия задержала двух руферов, забравшихся на Эрмитаж

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Силовики Санкт-Петербургской Росгвардии и сотрудники службы безопасности Государственного Эрмитажа задержали двух руферов, которые забрались на крышу Зимнего дворца, сообщили в канале городских правоохранителей в МАКСе. Инцидент произошел около 04:00 по местному времени.

По словам росгвардейцев, ребят на крыше заметил один из охранников музея, который доложил о них силовикам. Кроме того, служба безопасности Эрмитажа стала ждать злоумышленников на возможных путях спуска.

Прибывшие росгвардейцы задержали руферов и передали их наряду группы задержания вневедомственной охраны по Центральному району. Одного из арестованных отправили в 78-й отдел полиции. Второму понадобился визит в больницу из-за плохого самочувствия.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали московского руфера Акмаля Шакурова на трое суток. Он запрыгнул на здание резиденции полпреда президента в Северной столице. Росгвардейцы, которые были внутри, заметили спортсмена и арестовали его. Шакуров объяснил свой поступок спортивным интересом.

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