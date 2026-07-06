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06 июля 2026 в 14:51

Московский трейсер запрыгнул на резиденцию полпреда президента и поплатился

Спортсмена посадили на трое суток за прыжок на резиденцию полпреда президента

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Уличного спортсмена из Москвы Акмаля Шакурова арестовали на трое суток за прыжок на здание резиденции полпреда президента в Петербурге, передает Telegram-канал «Осторожно, Петербург». Инцидент произошел в конце июня, когда трейсер снимал трюки на Петровской набережной для соцсетей.

Сотрудники Росгвардии, находившиеся внутри здания, заметили спортсмена и задержали его. В суде Шакуров объяснил, что увлекается паркуром и прыгнул из спортивного интереса, раскаявшись в содеянном. Мировой судья назначил ему трое суток административного ареста.

Ранее российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия — Кузнецов) и Ангелина Николау, проникшие на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, были освобождены из-под стражи. Им были выдвинуты обвинения, которые они не признают.

Кроме того, сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который в метро при проверке опрокинул контролера на пол и скрылся. Прокуратура метрополитена намерена инициировать уголовное преследование задержанного. По данным правоохранителей, инцидент случился на станции «Беломорская».

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